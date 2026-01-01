Cresça organicamente com um domínio .bio
R$ 460,99ECONOMIZE 93%R$ 32,99 /1º ano
O complemento perfeito para o seu site ecológico ou biográfico.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .bio?
Abreviação de biologia, .bio é o endereço web natural para cientistas, médicos, ativistas dos direitos dos animais, agricultores, produtores de alimentos orgânicos e qualquer pessoa interessada em um estilo de vida ecológico.
Se você está comprometido em tornar o mundo um lugar melhor, registre um domínio .bio hoje mesmo e compartilhe sua paixão pela sustentabilidade.
Por que escolher um domínio .bio?
- Ótimo para perfis pessoais, portfólios e sites com "link na bio"
- Aberto a todos, sem restrições
- Também relevante para as indústrias de biotecnologia, ciência e meio ambiente
- Curto, memorável e fácil de personalizar
- Perfeito para criadores de conteúdo, influenciadores e profissionais que estão construindo sua identidade pessoal.