Se o seu trabalho é arte, certifique-se de que seu domínio reflita isso.
O domínio .art não é apenas para artistas – é para qualquer marca ou indivíduo que deseje construir uma presença online criativa e inovadora.
Onde a web encontra a arte
Ao contrário das extensões de domínio genéricas, o .art é para quem prioriza a criatividade. Ele ajuda você a se destacar, conectar-se com públicos que compartilham seus interesses e construir confiança em um espaço que fala a sua língua.
Seja para apresentar um portfólio, lançar uma galeria digital ou construir uma marca que valoriza o design, um domínio .art é um complemento marcante para sua estratégia de marketing.
Seja dono do seu nome, seja dono da sua arte.
Seu nome de domínio é sua identidade digital – e com a extensão .art, ele se torna uma declaração ousada.
Seja combinado com seu nome, estúdio ou marca, um domínio .art reforça sua identidade criativa e uma presença online reconhecível que reflete sua visão artística.
Ótimos nomes de domínio são registrados rapidamente. Ao registrar seu domínio .art hoje, você garante que o nome permaneça seu. Seja rápido para que seu público encontre seu site facilmente com o melhor nome de domínio possível.