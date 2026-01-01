Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Mantenha a simplicidade com um domínio .wf

R$  54,99 /1º ano

Um domínio .wf é criado para empresas ou indivíduos em Wallis e Futuna, ou para combinações criativas de domínios.

.wf
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .wf?

Crie um endereço web limpo e conciso com um domínio flexível e pouco utilizado.
  • Obtenha o nome que deseja – garanta nomes de domínio mais curtos e memoráveis, que geralmente não estão disponíveis em outros lugares.
  • Aproveite a relevância regional – ideal para conteúdo relacionado a Wallis e Futuna ou visibilidade local em territórios franceses.
  • Use-o para portfólios, microsites, ferramentas internas ou projetos criativos paralelos.
  • Uma extensão de domínio menos conhecida que dá espaço para sua marca respirar.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .wf?

O domínio .wf é o domínio de topo de código de país (ccTLD) de Wallis e Futuna, um território ultramarino francês. Embora seja geograficamente específico, também está aberto a usos criativos ou funcionais mais amplos.
Seja para criar um site minimalista, lançar uma campanha ou simplesmente para ter um domínio simples e conciso, o .wf oferece flexibilidade e disponibilidade, especialmente para identidade visual personalizada.
Procura algo simples, curto e flexível? Registe hoje mesmo o seu domínio .wf e torne a sua presença online única.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

