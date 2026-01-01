O que é um domínio .world?

Seja para oferecer seus serviços com um portfólio online para clientes em qualquer lugar, escrever um blog sobre questões globais ou vender produtos digitais, o domínio .world pode ser exatamente o que você procura. Como o próprio nome indica, um domínio .world está disponível para registro por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo.

Garanta hoje mesmo seu próprio domínio .world e mostre que você está pronto para o mercado global.