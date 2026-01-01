O que é um domínio .green?

A extensão .green é um domínio de nível superior para indivíduos, empresas e organizações focadas em sustentabilidade, conservação e meio ambiente. É amplamente utilizada por negócios verdes, iniciativas climáticas, blogs ambientais e plataformas de produtos ecológicos.

Essa extensão de domínio ajuda a reforçar seus valores e amplificar sua mensagem. Com .green, seu site se torna um símbolo claro de sua missão ambiental, ajudando você a atrair o público certo e a construir confiança.

Pronto para causar um impacto significativo? Registre seu domínio .green hoje mesmo e deixe seus valores guiarem o caminho.