Por que registrar um domínio .green?

Alinhe sua presença online com sustentabilidade, inovação e propósito.
  • Mostre seu compromisso com a responsabilidade ambiental desde o início.
  • Conecte-se com públicos que compartilham os mesmos valores – atraia usuários que se preocupam com sustentabilidade e marcas ecologicamente conscientes.
  • Use um domínio que conte sua história antes mesmo de alguém clicar.
  • Ideal para marcas ecológicas, tecnologia verde, organizações sem fins lucrativos, blogs e campanhas.
O que é um domínio .green?

A extensão .green é um domínio de nível superior para indivíduos, empresas e organizações focadas em sustentabilidade, conservação e meio ambiente. É amplamente utilizada por negócios verdes, iniciativas climáticas, blogs ambientais e plataformas de produtos ecológicos.
Essa extensão de domínio ajuda a reforçar seus valores e amplificar sua mensagem. Com .green, seu site se torna um símbolo claro de sua missão ambiental, ajudando você a atrair o público certo e a construir confiança.
Pronto para causar um impacto significativo? Registre seu domínio .green hoje mesmo e deixe seus valores guiarem o caminho.
