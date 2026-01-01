Por que registrar um domínio .center?

Um domínio .center dá significado e estrutura ao seu site. Ele indica aos usuários que estão chegando a um ponto central – um lugar onde algo acontece, onde as pessoas se conectam, aprendem ou recebem suporte.

É versátil, subutilizado e mais disponível do que as extensões tradicionais. Portanto, seja para centralizar recursos, construir uma presença local ou simplesmente para ter um domínio inteligente e descritivo, o .center resolve o problema.

Registre seu domínio .center hoje mesmo e faça do seu site o lugar para onde todos voltam.