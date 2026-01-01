Dê visibilidade ao seu centro de informações com um domínio .center.
Um domínio .center é criado para que centros, clínicas ou organizações centralizem informações ou serviços online.
O que significa um domínio .center?
O domínio .center é ideal para organizações, empresas e indivíduos que desejam destacar uma localização central ou um ponto focal – físico ou digital.
Pense em espaços de coworking, call centers, estúdios de fitness, centros culturais ou grupos de apoio.
Por que registrar um domínio .center?
Um domínio .center dá significado e estrutura ao seu site. Ele indica aos usuários que estão chegando a um ponto central – um lugar onde algo acontece, onde as pessoas se conectam, aprendem ou recebem suporte.
É versátil, subutilizado e mais disponível do que as extensões tradicionais. Portanto, seja para centralizar recursos, construir uma presença local ou simplesmente para ter um domínio inteligente e descritivo, o .center resolve o problema.
Registre seu domínio .center hoje mesmo e faça do seu site o lugar para onde todos voltam.