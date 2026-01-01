O que significa um domínio .kim?

Originalmente baseado no popular sobrenome coreano "Kim", este domínio conquistou o mundo. É perfeito para pessoas chamadas Kim, sites familiares, portfólios criativos, consultores ou qualquer pessoa que queira criar um site com um nome marcante.

Também funciona bem para marcas ou organizações que usam KIM como abreviação, oferecendo um endereço web limpo e direto, sem caracteres extras ou informações desnecessárias.