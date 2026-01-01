Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Um domínio .kim é feito para sites pessoais, especialmente para pessoas com o sobrenome Kim ou para projetos de identidade coreana.

O que significa um domínio .kim?

Originalmente baseado no popular sobrenome coreano "Kim", este domínio conquistou o mundo. É perfeito para pessoas chamadas Kim, sites familiares, portfólios criativos, consultores ou qualquer pessoa que queira criar um site com um nome marcante.
Também funciona bem para marcas ou organizações que usam KIM como abreviação, oferecendo um endereço web limpo e direto, sem caracteres extras ou informações desnecessárias.
Por que registrar um domínio .kim?

Um domínio .kim oferece uma vantagem na construção de uma marca baseada em nome. É curto, simples e fácil de digitar.
E como é menos saturado que o .com, você tem uma chance maior de registrar o nome de sua preferência.
Pronto para ter seu nome na internet? Registre seu domínio .kim hoje mesmo e crie um site que seja verdadeiramente seu.
