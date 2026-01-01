Abra as portas com um domínio .properties.
R$ 246,99ECONOMIZE 84%R$ 38,99 /1º ano
Um domínio claro e profissional para anúncios imobiliários, agentes e serviços imobiliários.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que registrar um domínio .properties?
Faça com que seu domínio trabalhe mais para sua marca ou negócio imobiliário.
- Mostre aos compradores, locatários ou investidores que seu site é sobre imóveis.
- Melhore o SEO local – obtenha maior visibilidade nos resultados de busca para consultas relacionadas a imóveis.
- Construa credibilidade instantânea – use um domínio que transmita profissionalismo e conhecimento do mercado imobiliário.
- Perfeito para corretores, imobiliárias, plataformas de anúncios ou nichos de mercado imobiliário.
O que é um domínio .properties?
A extensão .properties é um domínio de nível superior criado para profissionais e plataformas do setor imobiliário. É amplamente utilizada por agências, corretores, incorporadoras e serviços de anúncios de imóveis que desejam estabelecer confiança e relevância com potenciais clientes.
Seja para apresentar imóveis residenciais, administrar aluguéis ou promover espaços comerciais, um domínio .properties ajuda você a se destacar em um mercado competitivo e facilita a descoberta dos seus serviços.
Torne seu site imobiliário mais fácil de encontrar – e mais confiável.
Informações de domínio para .properties
TLD
.properties
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09