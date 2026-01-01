Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Abra as portas com um domínio .properties.

R$  246,99ECONOMIZE 84%
R$  38,99 /1º ano

Um domínio claro e profissional para anúncios imobiliários, agentes e serviços imobiliários.

.properties
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Por que registrar um domínio .properties?

Faça com que seu domínio trabalhe mais para sua marca ou negócio imobiliário.
  • Mostre aos compradores, locatários ou investidores que seu site é sobre imóveis.
  • Melhore o SEO local – obtenha maior visibilidade nos resultados de busca para consultas relacionadas a imóveis.
  • Construa credibilidade instantânea – use um domínio que transmita profissionalismo e conhecimento do mercado imobiliário.
  • Perfeito para corretores, imobiliárias, plataformas de anúncios ou nichos de mercado imobiliário.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .properties?

A extensão .properties é um domínio de nível superior criado para profissionais e plataformas do setor imobiliário. É amplamente utilizada por agências, corretores, incorporadoras e serviços de anúncios de imóveis que desejam estabelecer confiança e relevância com potenciais clientes.
Seja para apresentar imóveis residenciais, administrar aluguéis ou promover espaços comerciais, um domínio .properties ajuda você a se destacar em um mercado competitivo e facilita a descoberta dos seus serviços.
Torne seu site imobiliário mais fácil de encontrar – e mais confiável.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .properties

TLD
.properties
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.