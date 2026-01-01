O que é um domínio .properties?

A extensão .properties é um domínio de nível superior criado para profissionais e plataformas do setor imobiliário. É amplamente utilizada por agências, corretores, incorporadoras e serviços de anúncios de imóveis que desejam estabelecer confiança e relevância com potenciais clientes.

Seja para apresentar imóveis residenciais, administrar aluguéis ou promover espaços comerciais, um domínio .properties ajuda você a se destacar em um mercado competitivo e facilita a descoberta dos seus serviços.

Torne seu site imobiliário mais fácil de encontrar – e mais confiável.