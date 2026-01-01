Dê visibilidade à Catalunha com um domínio .cat
Registre seu domínio .cat e conecte-se com o público catalão.
O que é um domínio .cat?
.cat é um domínio genérico de topo (TLD) patrocinado para a língua catalã, falada por mais de 9 milhões de pessoas nas regiões autônomas da Catalunha e Valência, na Espanha. Fora da Espanha, também existem comunidades de língua catalã em Andorra, França e Itália.
Garanta hoje mesmo um domínio .cat e mostre que seu site celebra a cultura e o patrimônio catalães. Não espere – investidores de domínio estão sempre à procura de ótimos nomes .cat.
Por que registrar um domínio .cat?
- Sem restrições geográficas, mas o domínio .cat é reservado para conteúdo catalão ou promoção cultural.
- Ideal para blogs pessoais, lojas virtuais ou sites comerciais.
- Sinaliza aos usuários que seu site atende à comunidade catalã.
- Cria confiança e relevância, resultando em mais cliques e clientes.