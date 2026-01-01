Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .cat?

.cat é um domínio genérico de topo (TLD) patrocinado para a língua catalã, falada por mais de 9 milhões de pessoas nas regiões autônomas da Catalunha e Valência, na Espanha. Fora da Espanha, também existem comunidades de língua catalã em Andorra, França e Itália.
Garanta hoje mesmo um domínio .cat e mostre que seu site celebra a cultura e o patrimônio catalães. Não espere – investidores de domínio estão sempre à procura de ótimos nomes .cat.
Por que registrar um domínio .cat?

  • Sem restrições geográficas, mas o domínio .cat é reservado para conteúdo catalão ou promoção cultural.
  • Ideal para blogs pessoais, lojas virtuais ou sites comerciais.
  • Sinaliza aos usuários que seu site atende à comunidade catalã.
  • Cria confiança e relevância, resultando em mais cliques e clientes.
