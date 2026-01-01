O que é um domínio .cat?

.cat é um domínio genérico de topo (TLD) patrocinado para a língua catalã, falada por mais de 9 milhões de pessoas nas regiões autônomas da Catalunha e Valência, na Espanha. Fora da Espanha, também existem comunidades de língua catalã em Andorra, França e Itália.

