Dê personalidade instantânea à sua marca de moda, blog ou portfólio.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .style?
Um domínio .style é perfeito para sites que expressam identidade ou se concentram na aparência e na experiência do usuário.
De influenciadores e estilistas a varejistas de moda e criadores de conteúdo, este domínio oferece um endereço web moderno e sofisticado que combina com sua energia criativa.
Por que escolher um domínio .style?
- É ideal para comércio eletrônico e portfólios, e ótimo para lojas, blogs ou marcas pessoais.
- É fácil de lembrar e de associar à sua marca – oferece um nome ousado, relevante e amigável para o público.
- Você pode se destacar dos domínios .com. Obtenha um domínio que se encaixe no seu nicho e na sua personalidade.
Um domínio .style demonstra ao público que você se preocupa com alta qualidade e estética, atraindo as pessoas certas para seus produtos.
Garanta seu domínio .style e dê à sua marca a visibilidade que ela merece.
Informações de domínio para .style
TLD
.style
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09