Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Mostre seu estilo com um domínio .style

R$  246,99ECONOMIZE 82%
R$  43,99 /1º ano

Dê personalidade instantânea à sua marca de moda, blog ou portfólio.

.style
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .style?

Um domínio .style é perfeito para sites que expressam identidade ou se concentram na aparência e na experiência do usuário.
De influenciadores e estilistas a varejistas de moda e criadores de conteúdo, este domínio oferece um endereço web moderno e sofisticado que combina com sua energia criativa.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .style?

  • É ideal para comércio eletrônico e portfólios, e ótimo para lojas, blogs ou marcas pessoais.
  • É fácil de lembrar e de associar à sua marca – oferece um nome ousado, relevante e amigável para o público.
  • Você pode se destacar dos domínios .com. Obtenha um domínio que se encaixe no seu nicho e na sua personalidade.
Um domínio .style demonstra ao público que você se preocupa com alta qualidade e estética, atraindo as pessoas certas para seus produtos.
Garanta seu domínio .style e dê à sua marca a visibilidade que ela merece.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .style

TLD
.style
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.