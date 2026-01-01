Seja encontrado online, preencha as mesas offline – escolha .restaurant
R$ 435,99ECONOMIZE 84%R$ 69,99 /1º ano
Um domínio .restaurant conecta instantaneamente seu negócio ao setor de alimentação e hotelaria. Facilite para seus clientes encontrarem seu cardápio, reservarem uma mesa ou fazerem um pedido.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Garanta um espaço para o seu restaurante online.
Domínios genéricos como .com não dizem muito ao seu público sobre o que você faz. Um domínio .restaurant sinaliza imediatamente que você faz parte do ramo alimentício, sendo perfeito para qualquer negócio que sirva refeições, seja no local ou por entrega.
Além de ser relevante e específico para o setor, também aumenta suas chances de conseguir o nome de domínio exato que você deseja. Com menos empresas competindo por domínios .restaurant, é mais fácil garantir um nome memorável que combine com a sua marca.
Seu restaurante, sua marca
Seja você proprietário de um restaurante sofisticado, uma franquia de fast-food ou um estabelecimento local favorito, este domínio de nível superior (TLD) facilita a localização do seu site. Sem longas explicações – seu domínio faz o trabalho. Essa clareza pode aumentar suas chances de aparecer em buscas locais por termos relacionados a restaurantes, ajudando mais pessoas a descobrirem sua marca organicamente.
Quando o seu URL corresponde ao tipo de negócio que você tem, os visitantes têm maior probabilidade de se lembrarem dele e voltarem a acessá-lo. Seja uma página de reservas, um menu online ou um sistema completo de pedidos, a extensão do domínio reforça o que o seu público espera encontrar. Além disso, fica ótimo em placas, embalagens, redes sociais e cardápios.
Em última análise, um domínio .restaurant demonstra que você não é apenas mais um negócio online. Ele confere à sua marca uma vantagem profissional, especialmente útil na promoção do seu negócio por meio de anúncios, redes sociais ou aplicativos de entrega.