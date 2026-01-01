Seu restaurante, sua marca

Seja você proprietário de um restaurante sofisticado, uma franquia de fast-food ou um estabelecimento local favorito, este domínio de nível superior (TLD) facilita a localização do seu site. Sem longas explicações – seu domínio faz o trabalho. Essa clareza pode aumentar suas chances de aparecer em buscas locais por termos relacionados a restaurantes, ajudando mais pessoas a descobrirem sua marca organicamente.

Quando o seu URL corresponde ao tipo de negócio que você tem, os visitantes têm maior probabilidade de se lembrarem dele e voltarem a acessá-lo. Seja uma página de reservas, um menu online ou um sistema completo de pedidos, a extensão do domínio reforça o que o seu público espera encontrar. Além disso, fica ótimo em placas, embalagens, redes sociais e cardápios.

Em última análise, um domínio .restaurant demonstra que você não é apenas mais um negócio online. Ele confere à sua marca uma vantagem profissional, especialmente útil na promoção do seu negócio por meio de anúncios, redes sociais ou aplicativos de entrega.