Seja você a pessoa com um domínio .uno
R$ 142,99ECONOMIZE 96%R$ 5,99 /1º ano
O domínio .uno é ideal para o público de língua espanhola, educadores ou empresas que priorizam a simplicidade ou a unidade.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Na compra de uma Hospedagem Premium de 12 meses, ganhe um domínio .uno grátis.
Número um
O domínio .uno é ideal para públicos de língua espanhola e italiana, tornando-se uma escolha inteligente para empresas, influenciadores e empreendedores na América Latina, Europa ou mercados globais.
É ótimo também para quem deseja um site de página única, o lançamento de um primeiro produto, um portfólio ou uma marca que tenha como foco ser "a número um".
Por que registrar um domínio .uno?
Um domínio .uno é limpo, internacional e pouco utilizado, oferecendo mais chances de garantir um nome de domínio curto e significativo. É instantaneamente reconhecível em vários idiomas, adicionando uma camada de memorabilidade à sua marca.
Seja para criar uma startup global, uma marca local com um toque latino ou um site pessoal com uma mensagem única, o .uno oferece clareza e impacto.
Destaque-se com simplicidade. Registre seu domínio .uno hoje mesmo e tenha um nome que diz tudo em apenas três letras.