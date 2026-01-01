Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ganhe dinheiro com um domínio .money

R$  224,99ECONOMIZE 78%
R$  49,99 /1º ano

Um domínio inteligente e descomplicado para tudo relacionado a finanças, orçamento ou investimentos.

.money
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que registrar um domínio .money?

Crie uma marca fácil de lembrar e impossível de ser mal interpretada.
  • Esclareça seu nicho – deixe os visitantes saberem que seu site é sobre dinheiro – sem necessidade de adivinhação.
  • Construa confiança instantânea – use um domínio que transmita confiança, profissionalismo e foco em finanças.
  • Melhore a visibilidade e o engajamento nos mecanismos de busca com uma extensão rica em palavras-chave.
  • Ideal para blogs, fintechs, ferramentas de orçamento, criptomoedas ou serviços financeiros.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .money?

Um domínio .money é um domínio de nível superior focado em finanças, projetado para qualquer pessoa que trabalhe, escreva ou desenvolva ferramentas relacionadas a tópicos financeiros. É perfeito para consultores, blogueiros de finanças pessoais, investidores, empresas de tecnologia financeira (fintechs) e educadores.
Esta extensão adiciona clareza, melhora a memorização e reforça sua autoridade – seja para lançar uma nova ferramenta ou compartilhar dicas inteligentes para gerenciar o fluxo de caixa.
Construa uma marca que fale sobre dinheiro – e que seja séria.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .money

TLD
.money
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

