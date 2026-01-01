O que é um domínio .money?

Um domínio .money é um domínio de nível superior focado em finanças, projetado para qualquer pessoa que trabalhe, escreva ou desenvolva ferramentas relacionadas a tópicos financeiros. É perfeito para consultores, blogueiros de finanças pessoais, investidores, empresas de tecnologia financeira (fintechs) e educadores.

Esta extensão adiciona clareza, melhora a memorização e reforça sua autoridade – seja para lançar uma nova ferramenta ou compartilhar dicas inteligentes para gerenciar o fluxo de caixa.

Construa uma marca que fale sobre dinheiro – e que seja séria.