O domínio .house acolhe todos os tipos de lares, seja para vender imóveis, exibir design de interiores, oferecer serviços de reforma ou simplesmente compartilhar sua jornada pessoal ou vida familiar.
Onde a especialização é como estar em casa – .house convida seu público a entrar.
O domínio .house é ideal para profissionais que trabalham com imóveis, como corretores, arquitetos, construtores, designers de interiores ou prestadores de serviços residenciais. Ele informa imediatamente aos visitantes o que você faz e transmite confiança e acessibilidade.
Além disso, torna o endereço do seu site fácil de encontrar em mecanismos de busca e de lembrar, dando um toque pessoal. Seja para gerenciar anúncios, mostrar reformas ou oferecer serviços relacionados à casa, um domínio .house confere personalidade ao seu site.
Além dos negócios, o domínio .house também é ótimo para uso pessoal, como lançar um blog familiar, compartilhar dicas de faça você mesmo ou documentar a reforma da casa dos seus sonhos. Um domínio .house torna seu conteúdo aconchegante, autêntico e exclusivamente seu.
Se você está construindo uma marca ou simplesmente adicionando um toque pessoal à sua presença online, o domínio .house é o ponto de partida. Faça do seu endereço web parte da história que você está contando com um domínio .house.
