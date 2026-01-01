Onde a especialização é como estar em casa – .house convida seu público a entrar.

O domínio .house é ideal para profissionais que trabalham com imóveis, como corretores, arquitetos, construtores, designers de interiores ou prestadores de serviços residenciais. Ele informa imediatamente aos visitantes o que você faz e transmite confiança e acessibilidade.

Além disso, torna o endereço do seu site fácil de encontrar em mecanismos de busca e de lembrar, dando um toque pessoal. Seja para gerenciar anúncios, mostrar reformas ou oferecer serviços relacionados à casa, um domínio .house confere personalidade ao seu site.