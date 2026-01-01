Créez un environnement accueillant pour votre public avec un domaine .house
47,99 €ÉCONOMISEZ 73 %12,99 € /1ère année
Le TLD .house accueille tous les types de foyers, que ce soit pour vendre des propriétés, présenter des designs d'intérieur, offrir des services de rénovation domiciliaire ou simplement partager votre parcours personnel ou votre vie de famille.
Là où l'expertise est comme à la maison – .house invite votre public à entrer.
Le domaine .house est idéal pour les professionnels du secteur de l'habitat, tels que les agents immobiliers, les architectes, les constructeurs, les décorateurs d'intérieur ou les prestataires de services à domicile. Il informe immédiatement les visiteurs de votre activité et inspire confiance et accessibilité.
De plus, cela rend votre adresse web facile à rechercher et à mémoriser, tout en lui donnant une touche personnelle. Que vous gériez des annonces, présentiez des rénovations ou proposiez des services liés à la maison, un domaine en .house donne du caractère à votre site.
Pour chaque maison et son histoire
Au-delà des aspects professionnels, l'extension .house est également idéale pour un usage personnel, comme le lancement d'un blog familial, le partage de conseils de bricolage ou la documentation de la rénovation de votre maison de rêve. Un domaine .house confère à votre contenu une ambiance chaleureuse, authentique et unique.
Que vous développiez une marque ou souhaitiez simplement apporter une touche personnelle à votre présence en ligne, l'extension .house est idéale. Faites de votre adresse web un élément de votre histoire grâce au domaine .house.
Les combinaisons de noms de domaine parfaites ne restent pas disponibles indéfiniment. Lorsqu'une idée géniale vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à vous l'approprier !