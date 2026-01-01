Créez votre propre espace unique sur le web avec un domaine .ws
37,99 €ÉCONOMISEZ 8 %34,99 € /1ère année
Trouvez et enregistrez votre domaine .ws en quelques clics.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .ws ?
L'extension .ws est le domaine de premier niveau national (ccTLD) des Samoa. Cependant, comme n'importe qui dans le monde peut enregistrer et utiliser ce TLD, .ws est devenu l'acronyme de WebSite ou Web Service.
Il est temps de s'affranchir du marché saturé des .com et de laisser votre empreinte sur le Web avec un nom de domaine en .ws dès aujourd'hui.
Pourquoi choisir un domaine .ws ?
- Code pays pour les Samoa, souvent commercialisé sous le nom de « site web »
- Ouvert à tous
- Court, facile à retenir et polyvalent pour tous les secteurs d'activité
- Excellente alternative si votre .com est déjà pris
- Facile à mémoriser, avec de nombreuses possibilités de personnalisation.