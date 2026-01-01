Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Créez votre propre espace unique sur le web avec un domaine .ws

37,99  €ÉCONOMISEZ 8 %
34,99  € /1ère année

Trouvez et enregistrez votre domaine .ws en quelques clics.

.ws
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .ws ?

L'extension .ws est le domaine de premier niveau national (ccTLD) des Samoa. Cependant, comme n'importe qui dans le monde peut enregistrer et utiliser ce TLD, .ws est devenu l'acronyme de WebSite ou Web Service.
Il est temps de s'affranchir du marché saturé des .com et de laisser votre empreinte sur le Web avec un nom de domaine en .ws dès aujourd'hui.
domaine .ws

Pourquoi choisir un domaine .ws ?

  • Code pays pour les Samoa, souvent commercialisé sous le nom de « site web »
  • Ouvert à tous
  • Court, facile à retenir et polyvalent pour tous les secteurs d'activité
  • Excellente alternative si votre .com est déjà pris
  • Facile à mémoriser, avec de nombreuses possibilités de personnalisation.
domaine .ws

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.