Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Mettez votre stratégie en avant avec un domaine .marketing

44,99  €ÉCONOMISEZ 87 %
5,99  € /1ère année

Un domaine en .marketing met clairement en évidence votre expertise.

.marketing
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Pourquoi enregistrer un domaine .marketing ?

Montrez au monde que votre métier consiste à obtenir des résultats.
  • Clarifiez votre niche : votre nom de domaine permet à vos clients et partenaires potentiels de comprendre précisément ce que vous proposez.
  • Créez une adresse web mémorable qui reflète votre positionnement et votre message.
  • Améliorez votre référencement et vos taux de clics grâce à un domaine qui correspond aux recherches des internautes.
  • Utilisez-le pour vos portfolios personnels, sites d'agence, landing pages ou plateformes de campagne.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Qu'est-ce qu'un domaine .marketing ?

L’extension .marketing est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels et les entreprises du secteur du marketing. Elle est particulièrement prisée des consultants, des agences, des formateurs et des équipes produit qui se concentrent sur la création et la promotion de marques.
Cette extension renforce immédiatement la pertinence de votre nom de domaine, vous aidant ainsi à attirer le public cible et à affirmer votre expertise. Que vous lanciez des services, partagiez des informations ou meniez des campagnes promotionnelles, le .marketing donne le ton.
Transformez l'attention en action grâce à un nom de domaine qui parle votre langage. Enregistrez votre domaine .marketing dès aujourd'hui et allez droit au but.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Informations de domaine pour .marketing

TLD
.marketing
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.