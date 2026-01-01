Mettez votre stratégie en avant avec un domaine .marketing
44,99 €ÉCONOMISEZ 87 %5,99 € /1ère année
Un domaine en .marketing met clairement en évidence votre expertise.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .marketing ?
Montrez au monde que votre métier consiste à obtenir des résultats.
- Clarifiez votre niche : votre nom de domaine permet à vos clients et partenaires potentiels de comprendre précisément ce que vous proposez.
- Créez une adresse web mémorable qui reflète votre positionnement et votre message.
- Améliorez votre référencement et vos taux de clics grâce à un domaine qui correspond aux recherches des internautes.
- Utilisez-le pour vos portfolios personnels, sites d'agence, landing pages ou plateformes de campagne.
Qu'est-ce qu'un domaine .marketing ?
L’extension .marketing est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels et les entreprises du secteur du marketing. Elle est particulièrement prisée des consultants, des agences, des formateurs et des équipes produit qui se concentrent sur la création et la promotion de marques.
Cette extension renforce immédiatement la pertinence de votre nom de domaine, vous aidant ainsi à attirer le public cible et à affirmer votre expertise. Que vous lanciez des services, partagiez des informations ou meniez des campagnes promotionnelles, le .marketing donne le ton.
Transformez l'attention en action grâce à un nom de domaine qui parle votre langage. Enregistrez votre domaine .marketing dès aujourd'hui et allez droit au but.
Informations de domaine pour .marketing
TLD
.marketing
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €