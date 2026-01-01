Votre clé d'accès au marché des services juridiques
77,99 €ÉCONOMISEZ 92 %5,99 € /1ère année
Contrairement au .law, réservé aux professionnels du droit agréés, le TLD .legal est ouvert à tous les acteurs du secteur juridique – qu'il s'agisse de proposer des services juridiques, de gérer une ressource de conformité, de développer une plateforme de technologie juridique ou simplement de rendre le droit plus accessible en ligne.
Laissez votre expertise juridique parler d'elle-même
Un domaine .legal renforce le professionnalisme de votre présence en ligne et indique aux visiteurs qu'ils ont trouvé une source fiable. Il est idéal pour les avocats exerçant seuls, les cabinets spécialisés, les consultants juridiques et les médiateurs qui souhaitent affirmer leur image de marque dès le premier contact.
Par exemple, vous pourriez proposer des services de conseil aux entreprises via startuphelp.legal ou mettre en avant des services de niche avec dataprivacy.legal. Un domaine .legal renforce votre spécialisation et vos valeurs, montrant clairement à vos clients potentiels ce que vous proposez.
Quelle que soit votre pratique, assurez-vous qu'elle soit légale.
Le domaine .legal n’est pas réservé aux cabinets traditionnels. C’est aussi un choix judicieux et novateur pour les enseignants en droit, les défenseurs des politiques publiques, les consultants en conformité et même les blogueurs qui écrivent sur des sujets juridiques.
De plus, ce TLD est compatible avec de nombreux secteurs et spécialités, des associations de droit environnemental aux experts en propriété intellectuelle, en passant par les plateformes SaaS proposant des contrats automatisés. Il offre une identité claire et professionnelle, facile à mémoriser et susceptible de toucher le public cible.
De superbes noms de domaine .legal sont encore disponibles, mais ils partent vite. C’est le moment d’enregistrer le domaine .legal qui vous convient le mieux, avant qu’il ne soit réservé.