Apportez de la joie en ligne avec un domaine .holiday
65,99 € 5,99 € /1ère année
Un domaine .holiday est idéal pour les agences de voyages, les blogs ou les entreprises qui souhaitent promouvoir des offres et des idées saisonnières.
Du soleil, pas des tableurs
Cette extension est idéale pour les agences de voyages, les offices de tourisme, les plateformes de location de vacances, les blogueurs lifestyle, les boutiques de vacances, les organisateurs d'événements et tous ceux qui proposent des produits saisonniers ou des idées d'escapades.
C'est également idéal pour les projets personnels comme les sites web de mariage, les pages de retrouvailles ou les plateformes d'événements annuels où les gens se rassemblent (numériquement ou en personne) pour célébrer.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .holiday ?
Le domaine .holiday est chaleureux, accueillant et descriptif – il permet à votre site de se démarquer et donne aux utilisateurs une raison de cliquer.
Il est également plus courant que les extensions traditionnelles, ce qui augmente vos chances de trouver un nom parfaitement adapté à votre marque ou à votre idée. Que vous vendiez, célébriez ou partagiez simplement, .holiday donne le ton.
Commencez les festivités en ligne – enregistrez votre domaine .holiday dès aujourd'hui et offrez à votre public une perspective réjouissante.