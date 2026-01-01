Du soleil, pas des tableurs

Cette extension est idéale pour les agences de voyages, les offices de tourisme, les plateformes de location de vacances, les blogueurs lifestyle, les boutiques de vacances, les organisateurs d'événements et tous ceux qui proposent des produits saisonniers ou des idées d'escapades.

C'est également idéal pour les projets personnels comme les sites web de mariage, les pages de retrouvailles ou les plateformes d'événements annuels où les gens se rassemblent (numériquement ou en personne) pour célébrer.