Qu'est-ce qu'un domaine .pw ?
Initialement réservé aux habitants de Palau, un archipel d'Océanie, le domaine .pw est désormais accessible à tous, quel que soit leur lieu de résidence. Signifiant « Professional Web », .pw convient aux professionnels recherchant un nom de domaine de premier niveau (TLD) court et facile à retenir.
Que vous soyez avocat, médecin ou développeur de logiciels, faites savoir au monde entier que vous excellez dans votre domaine grâce à un domaine .pw dès aujourd'hui.
Pourquoi choisir un domaine .pw ?
- À l'origine le ccTLD de Palau, désormais commercialisé sous le nom de « Professional Web »
- Abordable et largement disponible
- Idéal pour les professionnels et les entreprises souhaitant une image de marque unique
- Court et adaptable à un public international