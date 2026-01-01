Soyez percutant avec un domaine .pictures
16,99 €ÉCONOMISEZ 65 %5,99 € /1ère année
Que vous partagiez des souvenirs ou présentiez votre travail, un domaine .pictures vous aidera à vous démarquer.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .pictures ?
Un domaine en .pictures est une extension claire et créative, idéale pour les photographes, les créateurs de contenu, les artistes et tous ceux qui partagent du contenu visuel en ligne. Expressif et facile à mémoriser, il permet à votre site web de se démarquer des options génériques.
Idéale pour les galeries personnelles, les salles de cinéma ou les projets collaboratifs, cette extension de domaine met vos visuels à l'honneur.
Pourquoi choisir un domaine .pictures ?
Un domaine .pictures est à la fois unique et pratique.
- Les visiteurs sauront à quoi s'attendre avant même de cliquer.
- Mettez en valeur votre travail ou vos souvenirs grâce à un domaine qui vous aidera à construire votre marque personnelle.
- Choisissez le domaine exact que vous souhaitez, sans vous soucier de la disponibilité du .com.
Que vous transformiez vos photos en œuvres d'art ou que vous partagiez des souvenirs précieux, un domaine .pictures garantira leur conservation à jamais.
Informations de domaine pour .pictures
TLD
.pictures
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €