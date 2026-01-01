Qu'est-ce qu'un domaine .place ?

Un domaine .place est une adresse web flexible et géolocalisée, idéale pour les destinations, les communautés et les expériences. Que vous fassiez la promotion d'un lieu physique, lanciez une plateforme numérique ou créiez une communauté en ligne, .place donne à votre site un nom qui a du sens.

Il est suffisamment large pour permettre une utilisation créative, tout en étant suffisamment spécifique pour créer un sentiment de connexion, d'identité et de raison d'être.