Faites connaître votre entreprise grâce à un domaine .place
22,99 €ÉCONOMISEZ 30 %15,99 € /1ère année
Idéal pour les voyages, les événements, les commerces locaux ou les pôles créatifs. Un domaine .place permet aux internautes de vous trouver rapidement.
Qu'est-ce qu'un domaine .place ?
Un domaine .place est une adresse web flexible et géolocalisée, idéale pour les destinations, les communautés et les expériences. Que vous fassiez la promotion d'un lieu physique, lanciez une plateforme numérique ou créiez une communauté en ligne, .place donne à votre site un nom qui a du sens.
Il est suffisamment large pour permettre une utilisation créative, tout en étant suffisamment spécifique pour créer un sentiment de connexion, d'identité et de raison d'être.
Pourquoi choisir un domaine .place ?
Un domaine .place vous permettra de mieux vous présenter.
- Il est géolocalisé et pertinent. Il suggère instantanément une destination, un lieu ou un espace de rencontre.
- Il est idéal pour les entreprises locales et les marques de voyage.
- Il renforce votre lien avec une ville, une région ou un concept.
- Il est polyvalent. Il convient aux commerces physiques, aux communautés en ligne et aux espaces de rencontre virtuels.
Ajoutez une impression de présence et de finalité que les domaines génériques ne peuvent égaler avec un domaine .place.
Prêt à revendiquer votre espace en ligne ? Enregistrez un domaine .place dès aujourd’hui.
Informations de domaine pour .place
TLD
.place
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €