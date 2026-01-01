Conçu pour les équipes, pensé pour les connexions

Un domaine .group est conçu pour les projets collaboratifs. Il signale un objectif commun, ce qui le rend idéal pour les projets ou les marques qui reposent sur le rassemblement de personnes.

Des forums aux groupes de travail, des causes sociales aux marques partagées, l'extension de domaine .group donne vie à votre vision collective avec un nom qui dit : « Nous sommes tous dans le même bateau. »