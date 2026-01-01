Que signifie un domaine .blog ?

L'extension .blog est destinée à faire connaître vos écrits au monde entier via les moteurs de recherche et à attirer davantage de visiteurs vers votre histoire.

Parmi les domaines de premier niveau les plus populaires, l'extension .blog est le moyen idéal de promouvoir votre blog personnel ou votre marque en ligne.

Les blogueurs et les entreprises qui souhaitent se renouveler peuvent enregistrer le nom de domaine de leurs rêves sous l'extension .blog, remplacer l'ancien sous-domaine et en obtenir un tout nouveau.