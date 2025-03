Google da el mismo peso a todas las extensiones. No hay diferencia de clasificación SEO entre .com, .blog o .xyz. Optar por los dominios .blog no es en sí mismo un factor de clasificación. Mejorar el SEO depende de múltiples factores como la calidad del sitio, la autoridad y los enlaces. Dicho esto, elegir un dominio .blog podría ayudar a los usuarios a identificar tu blog entre los resultados de búsqueda.