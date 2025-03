Sí, el dominio .it puede ser registrado por personas físicas que sean ciudadanos o residentes, así como empresas registradas en la República de San Marino.

Si bien los sitios .it tienen una estrecha asociación con Italia, los registros de dominio utilizando .it también son redituables para empresas y sitios web que operan en la Unión Europea y desean aprovechar los dominios ingeniosos utilizando "it" como parte del nombre