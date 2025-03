Sí, el dominio .it puede ser registrado por personas físicas, ciudadanos o residentes, así como por empresas registradas en la República de San Marino.

A pesar de que las páginas .it tienen una asociación cercana con Italia, el registro de dominios con .it también es posible para empresas y páginas web que operen en la Unión Europea y deseen obtener ventaja de los hacks de dominios que usen "it".