.it Domain ile Markanızı Tamamlayın

.it domain, İtalya'nın ulusal üst düzey alan adıdır ve ürün veya hizmetlerinizi İtalya pazarına satmanıza yardımcı olur. .it alan adı, ziyaretçilere işletmenin bu güzel ülkeyle veya İtalyan ürünleriyle yakından ilişkili olduğu konusunda anında bilgi verir.

.it alan adı kullanmak, İtalya'daki ilerlemenizi de destekleyecek ve sitenizi yerel arama sonuçlarında daha görünür hale getirerek size SEO avantajı sağlayacaktır.

Ancak şirketiniz Avrupa Birliği'nde bulunuyorsa .it domain uzantısını anlamlı alan adları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin g.it, bas.it, nak.it ve vak.it gibi alan adları alabilirsiniz.