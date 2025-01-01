.it Domain Adı
₺ 665,99 /yıl
.it domain ile yaratıcı olun veya sitenizi İtalya'da tanıtın.
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.it Domain ile Markanızı Tamamlayın
.it domain, İtalya'nın ulusal üst düzey alan adıdır ve ürün veya hizmetlerinizi İtalya pazarına satmanıza yardımcı olur. .it alan adı, ziyaretçilere işletmenin bu güzel ülkeyle veya İtalyan ürünleriyle yakından ilişkili olduğu konusunda anında bilgi verir.
.it alan adı kullanmak, İtalya'daki ilerlemenizi de destekleyecek ve sitenizi yerel arama sonuçlarında daha görünür hale getirerek size SEO avantajı sağlayacaktır.
Ancak şirketiniz Avrupa Birliği'nde bulunuyorsa .it domain uzantısını anlamlı alan adları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin g.it, bas.it, nak.it ve vak.it gibi alan adları alabilirsiniz.
Neden .it Gibi Bir İtalyan Alan Adı Almalısınız?
.it domain adları İtalya'da çok popülerdir. Marka ve şirketlerin ürünlerinin İtalya'da üretildiğini duyurmasına, internet ortamda İtalyan müşterilerin dikkatini çekmelerini sağlar.
İtalyan ziyaretçiler yerel web sitelerine daha çok güvenebileceğinden, it domain güvenilirliğinizi de artırmanızı sağlar. .it alan adı kaydı ile e-ticaret sitenizi büyütebilir, İtalya'ya olan tutkunuzu gösterebilir veya daha tanınabilir bir marka yaratırsınız.
.it domain kaydettirerek e-ticaret işinizi büyütün veya daha dikkat çekici bir marka oluşturun.
.it Domain SSS
.it domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.