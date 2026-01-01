Mettez votre ville en ligne avec un domaine .city
28,99 €ÉCONOMISEZ 83 %4,99 € /1ère année
Un domaine .city est conçu pour permettre aux municipalités, aux offices de tourisme ou aux services locaux de représenter la vie urbaine en ligne.
Le domaine qui ne dort jamais
Le domaine .city est idéal pour les collectivités locales, les offices de tourisme, les agences immobilières, les sites d'information locaux, les prestataires de services et les blogs ou annuaires locaux. Il convient également parfaitement aux associations et aux jeunes entreprises hyperlocales.
Si votre public est lié à un lieu précis – et que vous souhaitez apparaître dans les résultats de recherche locaux ou instaurer une confiance spécifique à une ville – l'extension .city est la solution idéale.
Pourquoi choisir un nom de domaine en .city ?
Un domaine .city localise instantanément votre marque et renforce sa crédibilité auprès de votre public cible. Il indique aux utilisateurs que votre site web est axé sur leur lieu de vie, de travail ou de voyage.
C'est aussi une stratégie judicieuse pour le référencement local et le positionnement de marque, surtout si votre alternative idéale au .com est déjà prise. Avec .city, vous obtenez un nom de domaine clair et pertinent qui met en avant votre localisation.
Enregistrez votre domaine .city dès aujourd'hui et mettez votre coin du monde en ligne.