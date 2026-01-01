Le domaine qui ne dort jamais

Le domaine .city est idéal pour les collectivités locales, les offices de tourisme, les agences immobilières, les sites d'information locaux, les prestataires de services et les blogs ou annuaires locaux. Il convient également parfaitement aux associations et aux jeunes entreprises hyperlocales.

Si votre public est lié à un lieu précis – et que vous souhaitez apparaître dans les résultats de recherche locaux ou instaurer une confiance spécifique à une ville – l'extension .city est la solution idéale.