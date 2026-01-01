.city डोमेन का उपयोग करके अपने शहर को इंटरनेट पर प्रदर्शित करें।
₹ 2,879.0085% की बचत₹ 439.00 /पहला वर्ष
.city डोमेन नगरपालिकाओं, पर्यटन बोर्डों या स्थानीय सेवाओं के लिए बनाया गया है ताकि वे शहरी जीवन को ऑनलाइन प्रदर्शित कर सकें।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
वह क्षेत्र जो कभी सोता नहीं
.city डोमेन स्थानीय सरकारों, पर्यटन बोर्डों, रियल एस्टेट कंपनियों, स्थानीय समाचार साइटों, सेवा प्रदाताओं और शहर-आधारित ब्लॉगों या निर्देशिकाओं के लिए आदर्श है। यह सामुदायिक समूहों और स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए भी बेहतरीन है।
यदि आपके दर्शक किसी स्थान से जुड़े हुए हैं - और आप स्थानीय खोज में दिखना चाहते हैं या शहर-विशिष्ट विश्वास बनाना चाहते हैं - तो .city यह काम कर देता है।
.city डोमेन नाम क्यों चुनें?
.city डोमेन आपके ब्रांड को तुरंत स्थानीयकृत करता है और आपके लक्षित दर्शकों के बीच विश्वसनीयता बढ़ाता है। यह उपयोगकर्ताओं को बताता है कि आपकी वेबसाइट उनके रहने, काम करने या यात्रा करने वाले क्षेत्र पर केंद्रित है।
यह लोकल एसईओ और ब्रांड पोजीशनिंग के लिए भी एक समझदारी भरा कदम है – खासकर तब जब आपका पसंदीदा .com डोमेन पहले से ही किसी और ने ले रखा हो। .city डोमेन के साथ, आपको एक साफ-सुथरा और प्रासंगिक डोमेन मिलता है जो आपके स्थान को प्रमुखता से दर्शाता है।
आज ही अपना .city डोमेन रजिस्टर करें और दुनिया के अपने कोने को ऑनलाइन लाएं।