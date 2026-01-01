अपने शहर को मानचित्र पर अंकित करें
₹ 3,669.0086% की बचत₹ 529.00 /पहला वर्ष
.town डोमेन स्थानीय सरकारों, समाचार साइटों और विशिष्ट कस्बों या क्षेत्रों की सेवा करने वाली सामुदायिक परियोजनाओं के लिए बहुत अच्छा है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.town डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
एक ऐसे डोमेन के साथ स्थान की भावना को मजबूत करें जो सीधे आपके दर्शकों से बात करता हो।
- अपनी साइट को एक स्थानीय पहचान दें जो विश्वास और प्रासंगिकता बढ़ाए।
- समुदायों को एक साथ लाएं और अपने शहर के भीतर होने वाले कार्यक्रमों, समाचारों, सेवाओं या पहलों को बढ़ावा दें।
- स्थानीय एसईओ में सुधार करें और आस-पास के लोगों के लिए आपको ऑनलाइन ढूंढना आसान बनाएं।
- इसका उपयोग नगर परिषदों और स्थानीय ब्लॉगों से लेकर व्यावसायिक निर्देशिकाओं और पर्यटन गाइडों तक किसी भी चीज़ के लिए करें।
.town डोमेन का क्या अर्थ है?
.town डोमेन एक भौगोलिक शीर्ष-स्तरीय डोमेन है जो स्थान-आधारित वेबसाइटों के लिए आदर्श है। इसका उपयोग आमतौर पर नगरपालिकाओं, स्थानीय व्यवसायों, रियल एस्टेट एजेंसियों, कार्यक्रम आयोजकों और पर्यटन बोर्डों द्वारा अपने समुदायों से जुड़ने के लिए किया जाता है।
चाहे आप किसी शहर की वेबसाइट का प्रबंधन कर रहे हों या अपने स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं को उजागर कर रहे हों, .town आपके URL में ही उस फोकस को मजबूत करने में मदद करता है। यह सरल, विशिष्ट और छोटे-बड़े सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है।
एक ऐसे डोमेन के साथ अपने समुदाय को प्रमुखता दें जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि आप कहाँ से संबंधित हैं।