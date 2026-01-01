.town डोमेन का क्या अर्थ है?

.town डोमेन एक भौगोलिक शीर्ष-स्तरीय डोमेन है जो स्थान-आधारित वेबसाइटों के लिए आदर्श है। इसका उपयोग आमतौर पर नगरपालिकाओं, स्थानीय व्यवसायों, रियल एस्टेट एजेंसियों, कार्यक्रम आयोजकों और पर्यटन बोर्डों द्वारा अपने समुदायों से जुड़ने के लिए किया जाता है।

चाहे आप किसी शहर की वेबसाइट का प्रबंधन कर रहे हों या अपने स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं को उजागर कर रहे हों, .town आपके URL में ही उस फोकस को मजबूत करने में मदद करता है। यह सरल, विशिष्ट और छोटे-बड़े सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है।

एक ऐसे डोमेन के साथ अपने समुदाय को प्रमुखता दें जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि आप कहाँ से संबंधित हैं।