.mx डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.mx मेक्सिको का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। मेक्सिको से जुड़े किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन द्वारा इसका उपयोग अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है।

.mx डोमेन एक्सटेंशन मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है। NIC मेक्सिको इंटरनेट पर इन डोमेन को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्री है।

.mx TLD कौन पंजीकृत कर सकता है?