.archi डोमेन क्या है?

.archi डोमेन एक शीर्ष-स्तरीय डोमेन है जिसे विशेष रूप से वास्तुकारों और वास्तुकला से संबंधित संगठनों के लिए बनाया गया है। यह उन व्यक्तिगत पेशेवरों, डिज़ाइन स्टूडियो, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के लिए आदर्श है जो एक ऐसे डोमेन की तलाश में हैं जो उनके पेशे को प्रतिबिंबित करता हो।

यह एक्सटेंशन आपकी वेबसाइट को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है, उसे आसानी से याद रखने योग्य बनाता है और वास्तुकला जगत से आपके जुड़ाव को मजबूत करता है। यह एक सशक्त संकेत है कि आपका काम विचारशील, सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण है।

अपनी डिजिटल उपस्थिति को भी अपने डिजाइनों की तरह ही सोच-समझकर बनाएं।