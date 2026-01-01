Gestalten Sie Ihren Online-Raum mit einer .archi-Domain.
CHF 96.5987 % SPARENCHF 12.09 /im 1. Jahr
Eine .archi-Domain hilft Ihnen dabei, Ihre Architekturprojekte in den Vordergrund zu rücken.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man sich für eine .archi-Domain entscheiden?
Richten Sie Ihre digitale Identität vom ersten Klick an auf die Welt der Architektur aus.
- Präsentieren Sie Ihre Expertise mit einer Domain, die Ihren Beruf widerspiegelt.
- Ermöglichen Sie es Kunden, Kooperationspartnern und Kollegen, sofort zu erkennen, worum es auf Ihrer Website geht.
- Heben Sie sich mit einer Domain ab, die Professionalität und Relevanz für Ihre Arbeit unterstreicht.
- Nutzen Sie sie für Portfolios, Firmenwebsites, Designmagazine oder Bildungsplattformen.
Was ist eine .archi-Domain?
Eine .archi-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Architekten und architekturbezogene Organisationen entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für freiberufliche Architekten, Designstudios, Bildungseinrichtungen und Verbände, die eine Domain suchen, die ihr Berufsfeld widerspiegelt.
Diese Erweiterung verleiht Ihrer Website mehr Bedeutung, verbessert die Einprägsamkeit und stärkt Ihre Verbindung zur Architekturwelt. Sie signalisiert deutlich, dass Ihre Arbeit durchdacht, strukturiert und zielgerichtet ist.
Gestalte deine digitale Präsenz genauso bewusst wie deine Designs.
Domaininformationen für .archi
TLD
.archi
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15