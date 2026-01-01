Was ist eine .archi-Domain?

Eine .archi-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Architekten und architekturbezogene Organisationen entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für freiberufliche Architekten, Designstudios, Bildungseinrichtungen und Verbände, die eine Domain suchen, die ihr Berufsfeld widerspiegelt.

Diese Erweiterung verleiht Ihrer Website mehr Bedeutung, verbessert die Einprägsamkeit und stärkt Ihre Verbindung zur Architekturwelt. Sie signalisiert deutlich, dass Ihre Arbeit durchdacht, strukturiert und zielgerichtet ist.

Gestalte deine digitale Präsenz genauso bewusst wie deine Designs.