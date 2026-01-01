Werden Sie Teil der Online-Welt mit einer .online-Domain
CHF 28.9997 % SPARENCHF 0.79 /im 1. Jahr
Steigern Sie Ihre Präsenz .online und werden Sie zum Branchenführer.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Erhalten Sie eine gratis .online-Domain mit Premium Webhosting für 12 Monate.
Warum eine .online-Domain wählen?
Die Top-Level-Domain .online ist eine der vielseitigsten und am leichtesten zu erkennenden Domains auf dem Markt. Es eignet sich für jede Branche oder jedes Unternehmen und genießt einen wachsenden Ruf als professionelle Domainendung, die eine starke Online-Präsenz aufbaut.
Darüber hinaus wird das Wort „online“ global verstanden, was Ihnen die Freiheit gibt, Ihre Website nicht nur in englischsprachigen Ländern zu veröffentlichen, sondern sich stattdessen auf ein weltweites Publikum zu konzentrieren.
Die .online-Domain passt sich an Ihre Website an
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit ist die .online-Domain-Endung eine ausgezeichnete Wahl für fast jeden - egal, ob Sie ein neu gegründetes Technologieunternehmen, ein stationäres Geschäft, das sein Geschäft ins Internet verlagert, oder ein Freiberufler sind, der seine persönliche Marke ausbauen möchte.
.online-Domainnamen funktionieren auch für Blogs, Marketingunternehmen und andere Arten von Unternehmen, die einen Eindruck in der Online-Welt hinterlassen und mehr Kunden anziehen möchten.
.online Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .online-Domain