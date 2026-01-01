Bildung mit einer .academy-Domain
.academy ist perfekt für Schulen, Kurse oder Schulungen – ein Name, der lehrt und inspiriert.
Was ist eine .academy-Domain?
Eine .academy-Domain ist ideal für Institutionen, Lehrende und Inhaltsersteller, die sich auf Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung konzentrieren. Egal, ob Sie einen Online-Kurs, ein professionelles Weiterbildungszentrum oder eine Bildungs-Community betreiben – diese Domain vermittelt Besuchern sofort, worum es auf Ihrer Website geht.
Es eignet sich ideal für alle, die strukturierte Lernerfahrungen anbieten, von lokalen Akademien bis hin zu globalen E-Learning-Plattformen.
Warum eine .academy-Domain wählen?
Die .academy-Domain hilft Ihnen, Ihre pädagogische Expertise hervorzuheben. Sie signalisiert sofort, dass Ihre Website sich auf Lernen, Bildung oder Weiterbildung konzentriert. Sie verleiht Schulen, Plattformen und Dozenten Professionalität und Autorität. Sie trägt dazu bei, dass Ihre Website bei Suchbegriffen aus dem Bildungsbereich besser gefunden wird. Sie hilft Ihnen, bei relevanten Suchbegriffen ein besseres Ranking zu erzielen.
Die .academy-Domain ist zudem unglaublich vielseitig, egal ob Sie eine traditionelle Institution, ein Nischenprogramm oder eine Marke für digitales Lernen sind.
Domaininformationen für .academy
TLD
.academy
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15