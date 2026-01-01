Was ist eine .academy-Domain?

Eine .academy-Domain ist ideal für Institutionen, Lehrende und Inhaltsersteller, die sich auf Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung konzentrieren. Egal, ob Sie einen Online-Kurs, ein professionelles Weiterbildungszentrum oder eine Bildungs-Community betreiben – diese Domain vermittelt Besuchern sofort, worum es auf Ihrer Website geht.

Es eignet sich ideal für alle, die strukturierte Lernerfahrungen anbieten, von lokalen Akademien bis hin zu globalen E-Learning-Plattformen.