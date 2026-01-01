Fallen Sie mit einer .ch-Domain bei Ihren Kunden auf

Die perfekte Domain für den laun.ch Ihrer Website.

.ch
.ch lässt Sie kreativ sein

Ursprünglich als länderspezifische Top-Level-Domain der Schweiz gedacht, ist die .ch-Erweiterung über sich selbst hinausgewachsen. Heute nutzen viele Anwender .ch für Domain-Hacks mit englischen und deutschen Begriffen, die auf „ch“ enden – wie lun.ch, pea.ch und tcrn.ch für die Firma TechCrunch.
Werden Sie Besitzer einer .ch-Domain und etablieren Sie noch heute Ihre Online-Präsenz.
.ch domain

Warum eine .ch-Domain registrieren?

Die Registrierung eines kreativen .ch-Domainnamens kann Ihre Zielgruppe beeindrucken, Ihre Website hervorheben und Ihr Online-Marketing stärken. Außerdem ist der Markt weniger umkämpft als beliebte TLDs wie .com, sodass Sie eher einen passenden Namen finden.
.ch domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ch Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .ch-Domain

