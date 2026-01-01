Die Domain .ch ist die offizielle ccTLD der Schweiz. Sie wurde 1987 veröffentlicht und ist eine der weltweit ältesten Domain-Endungen. Derzeit gibt es über 2,4 Millionen registrierte .ch-Domains, von denen viele Website-Inhabern in Europa gehören.

Die Erweiterung steht für „Confoederatio Helvetica“ (Helvetische Eidgenossenschaft), die lateinische Bezeichnung für die Schweiz. Sie steht für die Neutralität gegenüber den vier Amtssprachen des Landes.

Im Laufe der Jahre wurde die Erweiterung für Domain-Hacks immer beliebter, indem sie mit englischen und deutschen Wörtern kombiniert wurde, die auf „ch“ enden. Viele chinesische Website-Besitzer entscheiden sich auch für .ch-Domains, wenn ihre gewünschten .cn-Domainnamen nicht verfügbar sind.