Web siteniz için .ch domain uzantısı kaydettirmek çok basit. Yapmanız gerekenler:

1. Domain Sorgulama aracımıza gidin ve web siteniz için istediğiniz alan adını arayın.

2. Bir Hostinger hesabı açarak, satın alma işlemini tamamlayın.

3. Alan adı kaydını tamamlayın.

4. Yeni .ch alan adınızın sahipliğini e-posta yoluyla doğrulayın.

İşte hepsi bu kadar! Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa 7/24 çalışan Müşteri Başarı ekibimizle iletişime geçin. ICANN onaylı bir kayıt şirketi olan Hostinger, kendini en iyi ve en güvenli alan adı kayıt hizmetini sunmaya adamıştır.

Halihazırda başka bir sağlayıcıda kayıtlı bir .ch uzantınız mı var? Sadece bir domain transfer talebi gönderin ve transfer işlemini sizin için biz halledelim.