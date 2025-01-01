.ch Domain ile Kitlenizin Dikkatini Çekin
₺ 391,99%20 İNDİRİM₺ 312,99 /yıl
Web sitenizi "laun.ch" etmek için mükemmel domain.
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.ch Domain Yaratıcı Olmanızı Sağlar
Başlangıçta İsviçre'nin ülke kodlu üst düzey alan adı olarak tasarlanan .ch domain, asıl amacının ötesine geçti. Günümüzde birçok kişi, TechCrunch şirketinin tcrn.ch adresi veya lun.ch ve pea.ch adresleri gibi "ch" ile biten İngilizce ve Almanca terimleri kullanan alan adları için .ch kullanıyor.
.ch alan adı satın alarak bugün internetteki varlığınızı oluşturun.
Neden bir .ch Domain Kayıt Etmelisiniz?
Yaratıcı bir .ch domain kaydettirmek, hedef kitlenizi etkiler ve web sitenizin öne çıkmasını sağlar. Ayrıca .com gibi popüler TLD'lere oranla daha çok seçenek bulundurduğundan akılda kalıcı bir isim bulma olasılığınız daha yüksektir.
Dahası, .ch domain uzantısı almak için İsviçre'de ikamet etmenize gerek yoktur.
.ch Domain SSS
.ch domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.