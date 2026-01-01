Ja, .io-Domains sind populär und sehr beliebt. Sie sind großartige Optionen für Tech- und SaaS-Startups, da sie mit einem technischen Begriff assoziiert werden: I/O. Sie können .io-Domainregistrierungen auch nutzen, um Domain-Hacks zu erstellen und Ihre Webadressen einprägsamer zu machen.

Sind Sie italienischsprachig? Erstellen Sie eine .io-Website, um Ihre Marke geografisch relevant und keywordfreundlich zu machen. Das Wort „io" bedeutet auf Italienisch „ich" und hilft Ihnen, eine einprägsame Domain für ihre Marke zu erstellen.

Sie können .io-Domains auch auf kreativere Weise registrieren und die TLD .io mit Wörtern wie stud.io, portfol.io und aud.io kombinieren, um eine einzigartige Marke zu schaffen.