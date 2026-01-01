Oui, les domaines .io sont populaires et appréciés. Ils sont d'excellentes options pour les startups technologiques et SaaS en raison de leur association à un terme technique : I/O. Vous pouvez également utiliser les enregistrements de domaine .io pour créer des astuces de domaine et rendre vos adresses web plus mémorables.

Vous parlez italien ? Créez un site web en .io pour rendre votre marque géographiquement pertinente et adaptée aux mots-clés. Le mot "io" en italien signifie "je", ce qui vous aide à créer un domaine mémorable pour une marque personnelle.

Vous pouvez également enregistrer des domaines .io de manière plus créative, en combinant le TLD .io avec des mots comme stud.io, portfol.io et aud.io pour créer une marque unique.