Donnez à votre communauté une adresse en ligne pour qu'elle se sente chez elle.

.club
Pourquoi choisir un nom de domaine .club ?

.club est une extension de nom de domaine idéale pour créer un sentiment d'appartenance et inviter les gens à se réunir, quel que soit leur intérêt commun.
Grâce à son ouverture à l'interprétation, le nom de domaine .club convient à tous les types d'entreprises. Si vous souhaitez faire entrer vos visiteurs dans un espace exclusif et personnel, le nom de domaine .club est un choix parfait.
Créer une communauté avec un site web .club

En ce qui concerne les noms de domaine de premier niveau polyvalents, le nom de domaine .club peut convenir à une grande variété de sites web.
Si vous êtes une entreprise orientée vers les consommateurs et que vous souhaitez proposer un programme de fidélité, un club d'échecs exclusif ou un fan club de célébrités cherchant un espace en ligne pour leur communauté, .club pourrait être l'extension de nom de domaine idéale pour vous.
FAQ sur le nom de domaine .club

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .club.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine .club ?

Que signifie l'extension de nom de domaine .club ?

Les noms de domaine .club sont-ils biens ?

Combien coûte un nom de domaine .club ?

De quoi ai-je besoin pour enregistrer un nom de domaine .club ?

Comment enregistrer un nom de domaine .club ?

Que faire si le nom de domaine .club que je souhaite est déjà enregistré ?

