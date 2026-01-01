Nos principes fondamentaux

Les 10 principes de Hostinger

Nous intégrons ces principes dans tous les aspects de nos activités, qu'il s'agisse du recrutement, de la prise de décision ou des retours constructifs.

L'obsession des clients

Vous commencez par le client et travaillez à l'envers.
Vous effectuez des recherches approfondies et vous vous efforcez de mieux comprendre nos clients.
Vous travaillez avec beaucoup d'efforts pour gagner et conserver la confiance des clients.

Prise de responsabilité

Vous vous souciez beaucoup de nos clients et du succès de Hostinger.
Vous êtes passionné : engagé dans votre cœur et dans votre esprit.
Vous prenez des décisions basées sur le long terme.
Vous agissez au nom de toute l'entreprise, au-delà de votre équipe.

Apprendre et être curieux

Vous apprenez constamment et cherchez toujours à vous améliorer.
Vous êtes curieux de découvrir de nouvelles possibilités et vous agissez pour les explorer.
Il est dans votre nature d'innover.

Embaucher et développer les meilleurs

Vous recrutez toujours ceux qui vous dépassent.
Vous ne gardez que les personnes très efficaces.
Les leaders forment des leaders et se préoccupent sérieusement de leur rôle d'accompagnateur.
Vous les aidez à se développer au sein de l'organisation.

Les meilleurs standards

Vous vous efforcez d'atteindre les normes les plus élevées, que d'autres trouvent excessivement élevées.
Vous inspirez avec votre soif d'excellence.
Vous placez la barre toujours plus haut et poussez votre équipe à fournir des services de haute qualité.

Liberté et responsabilité

Vous êtes motivé, conscient de vous-même, auto-discipliné et vous vous améliorez.
Vous n'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire et vous ne voulez pas qu'on vous le dise.
Vous aimez la liberté et vous la méritez vraiment.

Concentration

Vous vous pensez souvent à ce que vous pouvez faire pour contribuer à un succès à long terme.
Vous savez utiliser les données pour étayer votre intuition et prendre des décisions.
Vous pensez stratégiquement et vous pouvez exprimer clairement ce que vous essayez et n'essayer pas de faire.

Biais vers l'action

La rapidité compte dans les affaires.
De nombreuses décisions et actions sont réversibles et ne nécessitent pas une étude approfondie.
Vous encouragez un comportement orienté vers l'action, plutôt qu'un travail basé sur la discussion.

Courage et sincérité

Vous dites ce que vous pensez même si c'est inconfortable.
Vous vous donnez mutuellement un feed-back radicalement franc et n'attendez jamais pour le faire.
Vous prenez des décisions difficiles sans vous tourmenter.
Vous remettez en question les actions qui ne sont pas conformes à nos principes.

Obtenir des résultats

Vous livrez des résultats de la plus haute qualité et dans les délais impartis.
Vous reconnaissez et appréciez les réalisations.

Concrétiser une culture d'entreprise pour réussir : De la vision à la réalité

Découvrez-nous

Explorez nos postes disponibles et commencez votre parcours dès aujourd'hui !

