Obtenir un plan d'hébergement web avec Hostinger est très simple - faites défiler vers le haut jusqu'au tableau des tarifs, choisissez l'un des plans d'hébergement web et cliquez sur le bouton ajouter au panier.

Une fois que vous êtes sur la page de paiement, sélectionnez une période d'abonnement. Bien que vous ayez la possibilité de payer nos services d'hébergement web mensuellement, nous vous recommandons d'opter pour des plans plus longs, car ils représentent un meilleur rapport qualité-prix.

Ensuite, créez un nouveau compte Hostinger ou connectez-vous à votre compte existant et choisissez une méthode de paiement. Entrez vos informations personnelles et cliquez sur le bouton payer en toute sécurité pour finaliser le processus d'inscription.

Après avoir terminé le paiement, vous recevrez des informations de connexion pour accéder à votre compte d'hébergement. À partir de là, vous pouvez gérer plusieurs sites web, noms de domaine, comptes d'email, bases de données, fichiers, et bien plus encore.