n8n et Zapier sont tous les deux des outils d'automatisation des flux de travail. Cependant, ils s'adressent à des publics différents.

L'un des inconvénients de Zapier est son manque de flexibilité, ainsi que le fait que certaines fonctionnalités soient payantes. De plus, l'augmentation des ressources et l'ajout de nouveaux flux de travail peuvent rapidement devenir coûteux. Contrairement à Zapier, qui repose sur un modèle basé sur les tâches, n8n fonctionne selon une logique de flux de travail, offrant ainsi une personnalisation plus poussée.

Toutefois, si vous avez besoin de plus de connecteurs préconçus, Zapier en propose plus de 5 000, contre environ 1 900 pour n8n.