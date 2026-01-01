.io is het landcode-topleveldomein (ccTLD) voor het Brits Indische Oceaanterritorium. Het wordt echter veel gebruikt als generiek topleveldomein (gTLD) in de techwereld, omdat 'I/O' input/output betekent. Google verbindt het dan ook niet langer aan een specifiek land, wat betekent dat .io-websites overal ter wereld in de zoekresultaten worden getoond, op dezelfde manier als .com-websites.

Greenhouse.io, Opensea.io en Etherscan.io zijn enkele voorbeelden van technische websites die dit populaire TLD gebruiken.