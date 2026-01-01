Registreer een .io domein voor je technische website

Wat is een .io-domein?

.io is het landcode-topleveldomein voor het Brits Indische Oceaanterritorium. Inmiddels is het echter een generiek domein geworden dat zeer populair is in de technologiesector. Dat komt omdat I/O of IO een veelgebruikte term is die input/output betekent in de informatica. Met een .io-extensie achter je domeinnaam zul je direct gezien worden als technisch onderlegd. Daarom maken veel startende techbedrijven er graag gebruik van.
Waarom zou ik een .io-domein registreren?

Een .io-domein is kort en makkelijk te onthouden, wat ze gunstig maakt voor je SEO. Bovendien kun je er eenvoudig domeinhacks van maken om je merk te laten opvallen, zoals portfol.io, rad.io en stud.io.
.io-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .io-domeinnamen.

Wat is een .io-domeinnaam?

Is .io een goed domein?

Zijn .io-domeinen veilig?

Waarom zou ik een .io-domein registreren?

Hoeveel kost een .io-domeinregistratie?

