Met de .store-extensie laat je meteen zien dat je website bedoeld is voor online verkoop. Het is perfect voor zowel startende als gevestigde bedrijven die hun eerste stappen in e-commerce willen zetten, ongeacht of ze al een bestaande website hebben.

Of je nu je huidige website wilt uitbreiden met een winkelpagina of een geheel nieuwe site wilt starten voor je online bedrijf — met een .store-extensie laat je potentiële klanten direct zien dat je klaar bent om hen de producten of diensten te bieden waar ze naar op zoek zijn.