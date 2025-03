Doménová koncovka .store je doménou nejvyššího řádu, která okamžitě informuje o účelu vašich webových stránek. Je to skvělá volba pro velké i malé firmy, které chtějí vstoupit do světa elektronického obchodu – a to bez ohledu na to, zda již mají webové stránky, nebo ne.

Ať už chcete rozšířit svůj stávající web o e-shop, nebo vytvořit nové webové stránky pro své nové online podnikání, doménová koncovka .store je skvělý způsob, jak lidem sdělit, že jste tady, abyste jim prodali produkty nebo služby, na které čekají.