Trek EU-burgers aan met een .eu-website

Is Europa jouw doelmarkt? Met een .eu-extensie kun je je bedrijf onder de aandacht brengen van de ruim 400 miljoen inwoners van de Europese Unie (EU); één van de grootste markten wereldwijd.

De .eu-extensie is gereserveerd voor sites die gevestigd zijn in de EU. Je kunt er twee vliegen in één klap mee slaan: het versterkt je Europese identiteit én je bereikt er een publiek mee dat zich buiten de grenzen van je eigen land bevindt.