Trek EU-burgers aan met een .eu-website
Is Europa jouw doelmarkt? Met een .eu-extensie kun je je bedrijf onder de aandacht brengen van de ruim 400 miljoen inwoners van de Europese Unie (EU); één van de grootste markten wereldwijd.
De .eu-extensie is gereserveerd voor sites die gevestigd zijn in de EU. Je kunt er twee vliegen in één klap mee slaan: het versterkt je Europese identiteit én je bereikt er een publiek mee dat zich buiten de grenzen van je eigen land bevindt.
Is het registreren van een .eu-domein een goed idee?
Er zijn meer dan 3,6 miljoen .eu-domeinnamen geregistreerd, wat ze een geloofwaardig en bekend domein maakt op de EU-markt. Omdat ze exclusief zijn voor organisaties en inwoners van EU-lidstaten, toont het de wereld dat je bedrijf een juridische entiteit is die in deze regio is gevestigd en voldoet aan het handelsbeleid.
