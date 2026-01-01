Präsentieren Sie Ihren Stil mit einer .boutique-Domain

CHF  30.5992 % SPAREN
CHF  2.49 /im 1. Jahr

Sie gründen ein Label oder einen Kreativladen? Eine .boutique-Domain verleiht Charme und Persönlichkeit.

.boutique
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .boutique-Domain?

Eine .boutique-Domain ist ideal für kleine, stilvolle und unabhängige Marken. Sie signalisiert Besuchern, dass Ihre Website etwas Durchdachtes und Ausgewähltes bietet, keine Massenware.
Von Online-Shops bis hin zu lokalen Studios – es ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Kreativität und Sorgfalt in den Vordergrund stellen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum eine .boutique-Domain registrieren?

Eine .boutique-Domain präsentiert Ihre einzigartigen Produkte. Sie zeigt, was Sie auszeichnet. Eine .boutique-Domain vermittelt sofort Qualität, Stil und Individualität. Sie hilft Ihnen, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Ideal für Käufer, Follower oder Kunden, die Wert auf Design und Details legen. Besucher wissen genau, was sie erwartet – ein sorgfältig ausgewähltes, nicht überfülltes Erlebnis. Sie zeigt Besuchern, was sie erwartet.
Wählen Sie Ihre Domain bewusst und präsentieren Sie Ihre Marke mit .boutique.
Erreichen Sie die besten Kunden mit einer .boutique-Domain.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .boutique

TLD
.boutique
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.